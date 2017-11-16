Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-октябре превысил 1% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-октябрь 2017 года составил 593 млн манатов или 1,05% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-октябрь доходы госбюджета Азербайджана составили 13 млрд 557,2 млн манатов, расходы - 14 млрд 150,2 млн манатов.

При этом в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 12%, тогда как расходы увеличились на 13,5%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов