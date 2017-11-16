ГТК досрочно перевыполнил годовой прогноз по отчислениям налогов и таможенных пошлин в госбюджет

Государственный таможенный комитет (ГТК) досрочно выполнил прогноз на 2017 год по отчислениям налогов и таможенных пошлин в госбюджет, отмечается в сообщении ведомства.

«По состоянию на 16 ноября фактический объем отчислений по налогам таможенным пошлинам в госбюджет по линии ГТК составил 2 млрд 300 млн манатов при установленном на 2017 год прогнозе в 2 млрд 250 млн манатов. Таким образом, таможенные органы уже перевыполнили годовой план на 102% или на 50 млн манатов», -отмечается в информации.

По данным ГТК, объем отчислений в госбюджет по налогам и таможенным пошлинам с начала 2017 года и к 16 ноября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,3%. Рост имел место несмотря то, что по состоянию на 16 ноября 2017 года объем импорта в страну составил $7 млрд 341 млн, снизившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года,

Н.Аббасова