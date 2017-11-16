ГТК досрочно перевыполнил годовой прогноз по отчислениям налогов и таможенных пошлин в госбюджет

Государственный таможенный комитет (ГТК) досрочно выполнил прогноз на 2017 год по отчислениям налогов и таможенных пошлин в госбюджет, отмечается в сообщении ведомства.
«По состоянию на 16 ноября фактический объем отчислений по налогам таможенным пошлинам в госбюджет по линии ГТК составил 2 млрд 300 млн манатов при установленном на 2017 год прогнозе в 2 млрд 250 млн манатов. Таким образом, таможенные органы уже перевыполнили годовой план на 102% или на 50 млн манатов», -отмечается в информации.
По данным ГТК, объем отчислений в госбюджет по налогам и таможенным пошлинам с начала 2017 года и к 16 ноября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,3%. Рост имел место несмотря то, что по состоянию на 16 ноября 2017 года объем импорта в страну составил $7 млрд 341 млн, снизившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года,
Н.Аббасова
РФ не приемлет голословных обвинений от Лондона "о российском вмешательстве в дела Великобритании" - посольство
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление
Баку дал добро на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вене в декабре – МИД Азербайджана
Крупнейший розовый бриллиант в мире не нашел покупателя на аукционе Sothebys
Рынок космических услуг вырастет до $2,7 трлн к 2045 г. - BofAML
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Хырдалане
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
Минобороны РФ рассекретило документы времен войны о помощи Польше со стороны СССР
Петербург признан самым читающим регионом России
Посол США на встрече с патриархом Кириллом заявил о необходимости развивать диалог, опираясь на общие ценности
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В Баку прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-летию Мирзы Фатали Ахундова
Карта «Баку-Москва» банка ВТБ (Азербайджан) принесет владельцам дополнительный доход
Клиенты AccessBank смогут оплатить кредиты по удобному графику
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»