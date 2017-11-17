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Дальнее зарубежье 17.11.2017 09:37

Трамп будет сотрудничать с Путиным по таким вопросам, как КНДР и Сирия, заявили в Белом Доме

Президент США Дональд Трамп намерен работать с российским коллегой Владимиром Путиным по таким важным и серьезным вопросам, как КНДР и Сирия, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Он сказал, что он верит в то, что Путин верит в то, что он говорит (касаемо приписанного РФ вмешательства в выборы - ИФ), и что он не собирается спорить с ним по этому поводу, когда есть более важные вещи, такие как Северная Корея, ситуация в Сирии. Им нужно решать их и работать вместе", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, верит ли Д.Трамп словам В.Путина, что Россия не вмешивалась в президентские выборы.

С.Сандерс отметила, что при этом президент США "по-прежнему твердо убежден, что во время избирательного процесса был сговор (России - ИФ) с демократами".

"Президент не будет обсуждать это с мировым лидером, с которым ему нужно работать и он хочет с ним работать, чтобы разрешить некоторые большие и серьезные проблемы, с которыми сталкивается сейчас наша страна", - продолжила она.

С.Сандерс добавила, что Д.Трамп "продолжит искать пути сотрудничества" с Россией, которые будут на благо США.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]