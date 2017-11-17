Мэй надеется, что в ЕС поддержат ее торгово-экономические предложения по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй в пятницу заявила, что надеется на положительную реакцию Евросоюза на ее предложения, касающиеся процесса выхода Великобритании из ЕС.

"Я изложила (европейским партнерам - ИФ) свое виденье экономического торгового сотрудничества. Я ожидаю, что Евросоюз положительно отреагирует на это, и мы сможем вместе двигаться вперед и убедиться в том, что мы сможем достичь лучших условий соглашений, которые будут выгодны для жителей и Соединенного королевства, и стран ЕС", - сказала Т.Мэй по прибытии на саммит ЕС в шведском Гетеборге.

Она вновь заверила, что Великобритания "будет четко выполнять взятые на себя обязательства" в рамках Brexit.

Кроме того, британский премьер отметила, что с нетерпением ждет саммита ЕС в Брюсселе в декабре, на котором будет рассмотрен вопрос о переходе к следующей фазе переговоров по условиям выхода Великобритании из ЕС.