Мэй надеется, что в ЕС поддержат ее торгово-экономические предложения по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй в пятницу заявила, что надеется на положительную реакцию Евросоюза на ее предложения, касающиеся процесса выхода Великобритании из ЕС.
"Я изложила (европейским партнерам - ИФ) свое виденье экономического торгового сотрудничества. Я ожидаю, что Евросоюз положительно отреагирует на это, и мы сможем вместе двигаться вперед и убедиться в том, что мы сможем достичь лучших условий соглашений, которые будут выгодны для жителей и Соединенного королевства, и стран ЕС", - сказала Т.Мэй по прибытии на саммит ЕС в шведском Гетеборге.
Она вновь заверила, что Великобритания "будет четко выполнять взятые на себя обязательства" в рамках Brexit.
Кроме того, британский премьер отметила, что с нетерпением ждет саммита ЕС в Брюсселе в декабре, на котором будет рассмотрен вопрос о переходе к следующей фазе переговоров по условиям выхода Великобритании из ЕС.
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