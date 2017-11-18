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Дальнее зарубежье 18.11.2017 09:48

Белый дом: Россия, наложив вето на продление механизма СМР, не уважает стандарты международного поведения в отношении химического оружия

Россия не уважает стандарты международного поведения в отношении использовании химического оружия, наложив вето на американский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), заявили в Белом доме.

"16 ноября Россия наложила вето на продление мандата СМР, вновь защитив режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и террористов, которые используют химическое оружие в Сирии. Наложив вето на продление работы СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия", - говорится в распространенном вечером в пятницу по местному времени заявлении.

В нем отмечается, что США "не перестанут настаивать на том, чтобы Совет Безопасности ООН продлил мандат СМР с тем, чтобы он мог продолжить свою важную работу по выявлению лиц, совершивших атаки с использованием химоружия, вершить правосудие за жертв и посылать четкий сигнал о том, что использование химических оружия не будет оправдано никем и нигде".

Накануне Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия заветировала американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

Сразу по окончании заседании Япония распространила в СБ проект резолюции о техническом продлении работы СМР. В пятницу Россия в ходе голосования наложила вето и на японский проект о техническом продлении СМР на 30 дней.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, СМР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]