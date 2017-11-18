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Спорт 18.11.2017 20:56

Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном

Олимпийская сборная России, несмотря ни на что продолжает готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, заявил министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Мы готовимся, я уверен, мы поедем, мы только в одном качестве можем поехать со своим флагом и гимном. Я не стал бы фантазировать, я даже такой мысли не допускаю", - сказал П.Колобков.

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Тэги: РОССИЯ, ОЛИМПИАДА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]