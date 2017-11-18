Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном

Олимпийская сборная России, несмотря ни на что продолжает готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, заявил министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Мы готовимся, я уверен, мы поедем, мы только в одном качестве можем поехать со своим флагом и гимном. Я не стал бы фантазировать, я даже такой мысли не допускаю", - сказал П.Колобков.