Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном

Олимпийская сборная России, несмотря ни на что продолжает готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, заявил министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Мы готовимся, я уверен, мы поедем, мы только в одном качестве можем поехать со своим флагом и гимном. Я не стал бы фантазировать, я даже такой мысли не допускаю", - сказал П.Колобков.
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