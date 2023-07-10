В Кремле признательны Алиеву за его позицию по Олимпиаде-2024

В Кремле приветствовали позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, высказанную на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, по поводу необходимости обеспечить политическую нейтральность Олимпиады 2024 года.
"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе в Баку на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения была принята специальная декларация, в которой страны-участницы заявляют о необходимости обеспечить политическую нейтральность олимпийских игр 2024 года в Париже и высказываются за участие в играх спортсменов из всех национальных олимпийских комитетов. Инициатива принятия декларации принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Прошедшая неделя стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений
В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране
Алиев сменил замминистра юстиции - начальника Пенитенциарной службы
Главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки ФРС
Vestmoldtransgaz стал временным оператором всей ГТС Молдовы
Казахстан ожидает роста числа инвестпроектов с РФ вдвое в 2023г
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
ЕК выделила фермерам стран Балтии финпомощь на 19 млн евро
Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент Турции на голосование заявку Швеции на вступление в НАТО
Санкции в отношении России обсудил замглавы минфина США с коллегами из ЕС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС