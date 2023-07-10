Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0186 GBR   2.178 TRY   0.0652

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 73.86 +2.06 Brent 78.47 +1.95

Спорт 10.07.2023 18:49

В Кремле признательны Алиеву за его позицию по Олимпиаде-2024

В Кремле приветствовали позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, высказанную на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, по поводу необходимости обеспечить политическую нейтральность Олимпиады 2024 года.

"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе в Баку на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения была принята специальная декларация, в которой страны-участницы заявляют о необходимости обеспечить политическую нейтральность олимпийских игр 2024 года в Париже и высказываются за участие в играх спортсменов из всех национальных олимпийских комитетов. Инициатива принятия декларации принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОЛИМПИАДА, НЕЙТРАЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК Институт пищевой безопасности Азербайджана инспектирует российских производителей продукции животноводства Россельхознадзор по требованию Азербайджана остановил экспорт мяса птицы с двух предприятий РФ Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества на 2024-2025гг Путин назначил Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане Москва заинтересована в укреплении партнерских и союзнических отношений с Баку - премьер РФ Азербайджан и РФ проведут заседание МПК в июне в Москве - Асадов Мишустин на встрече с Асадовым: коридор «Север-Юг» является потенциальным конкурентом Суэцкого канала Байрамов принял посла России, завершающего дипмиссию в Азербайджане Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az