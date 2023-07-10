В Кремле признательны Алиеву за его позицию по Олимпиаде-2024

В Кремле приветствовали позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, высказанную на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, по поводу необходимости обеспечить политическую нейтральность Олимпиады 2024 года.

"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе в Баку на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения была принята специальная декларация, в которой страны-участницы заявляют о необходимости обеспечить политическую нейтральность олимпийских игр 2024 года в Париже и высказываются за участие в играх спортсменов из всех национальных олимпийских комитетов. Инициатива принятия декларации принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.