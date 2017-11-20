Путин подарил патриарху Кириллу картину с изображением главного православного храма Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и подарил ему картину "Успенский собор Кремля".
Главе Русской православной церкви исполнился в понедельник 71 год.
В ходе встречи, состоявшейся в Кремле, В.Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение и пожелал ему "всего самого, самого доброго, здоровья". "Поменьше работать", - добавил В.Путин.
Патриарх со своей стороны поблагодарил президента "за то соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью и направлено на одну простую цель: чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо - и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье".
Патриарх Кирилл отметил, что сегодня это соработничество набирает силу и выразил надежду на то, что многие его положительно оценивают.
"Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших", - сказал В.Путин, вручая подарок патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Автор картины "Успенский собор Кремля", написанной в 2007 г., - Владимир Лаповок.
На картине художник изобразил интерьер Успенского собора - главного православного храма Кремля и всей России, выдающегося памятника древнерусской архитектуры.
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