Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9941 RUR   0.0287 GBR   2.244 TRY   0.4395

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 17° Завтра 14° 18° 22 Ноя 15° 23 Ноя 11°

СНГ 20.11.2017 14:45

Путин подарил патриарху Кириллу картину с изображением главного православного храма Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и подарил ему картину "Успенский собор Кремля".

Главе Русской православной церкви исполнился в понедельник 71 год.

В ходе встречи, состоявшейся в Кремле, В.Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение и пожелал ему "всего самого, самого доброго, здоровья". "Поменьше работать", - добавил В.Путин.

Патриарх со своей стороны поблагодарил президента "за то соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью и направлено на одну простую цель: чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо - и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье".

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня это соработничество набирает силу и выразил надежду на то, что многие его положительно оценивают.

"Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших", - сказал В.Путин, вручая подарок патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Автор картины "Успенский собор Кремля", написанной в 2007 г., - Владимир Лаповок.

На картине художник изобразил интерьер Успенского собора - главного православного храма Кремля и всей России, выдающегося памятника древнерусской архитектуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАТРИАРХ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Турции, РФ и Ирана подготовят переговоры лидеров стран, а также встречу начальников генштабов - Эрдоган Президент Киргизии Атамбаев отправился с рабочим визитом в Россию Путин отметил заслугу сотрудников "Алмазного фонда" в сохранении традиций ювелирного дела Саргсян в среду обсудит в Москве двусторонние отношения, проблематику ЕвразЭС и региональную тематику Путин поздравил Пахора с переизбранием на пост президента Словении Эрдоган вылетит в Сочи на встречу с Путиным во второй половине дня в понедельник - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]