Путин подарил патриарху Кириллу картину с изображением главного православного храма Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и подарил ему картину "Успенский собор Кремля".

Главе Русской православной церкви исполнился в понедельник 71 год.

В ходе встречи, состоявшейся в Кремле, В.Путин поблагодарил патриарха Кирилла за служение и пожелал ему "всего самого, самого доброго, здоровья". "Поменьше работать", - добавил В.Путин.

Патриарх со своей стороны поблагодарил президента "за то соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью и направлено на одну простую цель: чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо - и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье".

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня это соработничество набирает силу и выразил надежду на то, что многие его положительно оценивают.

"Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших", - сказал В.Путин, вручая подарок патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Автор картины "Успенский собор Кремля", написанной в 2007 г., - Владимир Лаповок.

На картине художник изобразил интерьер Успенского собора - главного православного храма Кремля и всей России, выдающегося памятника древнерусской архитектуры.