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СНГ 21.11.2017 10:43

Путин собирается обсудить с Трампом и лидерами ближневосточных стран урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник планирует обсудить сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом, а затем с лидерами стран Ближневосточного региона.

В ходе встречи 20 сентября с президентом Сирии Башаром Асадом В.Путин сказал: "На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом - ИФ). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра - с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона".

В.Путин также напомнил, что 22-23 ноября в столице Саудовской Аравии должна состояться встреча так называемой "эр-риядской группы оппозиции". "И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", - сообщил президент РФ.

Он высказал мнение, что сегодняшняя встреча с президентом Сирии очень важна, "чтобы вместе сверить часы по вопросам урегулирования". "Я очень рад этому", - сказал В.Путин.

В.Путин упомянул астанинский процесс и подчеркнул, что так же, как и президент Сирии, оценивает его очень высоко. "Благодаря астанинскому процессу нам удалось создать зоны деэскалации, а это в свою очередь позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", - отметил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]