Путин собирается обсудить с Трампом и лидерами ближневосточных стран урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник планирует обсудить сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом, а затем с лидерами стран Ближневосточного региона.
В ходе встречи 20 сентября с президентом Сирии Башаром Асадом В.Путин сказал: "На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом - ИФ). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра - с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона".
В.Путин также напомнил, что 22-23 ноября в столице Саудовской Аравии должна состояться встреча так называемой "эр-риядской группы оппозиции". "И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", - сообщил президент РФ.
Он высказал мнение, что сегодняшняя встреча с президентом Сирии очень важна, "чтобы вместе сверить часы по вопросам урегулирования". "Я очень рад этому", - сказал В.Путин.
В.Путин упомянул астанинский процесс и подчеркнул, что так же, как и президент Сирии, оценивает его очень высоко. "Благодаря астанинскому процессу нам удалось создать зоны деэскалации, а это в свою очередь позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", - отметил президент РФ.
Лавров считает, что урегулирование карабахского конфликта потребует времени
Армения готова встречаться с представителями Азербайджана в рамках карабахского урегулирования - Налбандян
Главы МИД Армении и России обсудили в Ереване процесс карабахского урегулирования
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе во вторник
Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава профильного парламентского комитета
Азербайджан планирует довести число ковроткаческих предприятий до 30
Около 40 нарушителей госграницы задержано в октябре в Азербайджане - ГПС
На торги аукциона Christi`s в Нью-Йорке выставлены картины Пикассо, Матисса и Моне из коллекции Рокфеллеров
Развитие футбола является приоритетом в Азербайджане – президент Алиев
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
К сведению девушек, желающих работать бортпроводником в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL)
В Баку прошел очередной семинар Методического центра русского языка при РИКЦ
Театр «Арт» из Санкт-Петербурга показал в Баку спектакль «Прощай, конферансье!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»