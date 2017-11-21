Путин собирается обсудить с Трампом и лидерами ближневосточных стран урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник планирует обсудить сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом, а затем с лидерами стран Ближневосточного региона.

В ходе встречи 20 сентября с президентом Сирии Башаром Асадом В.Путин сказал: "На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом - ИФ). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра - с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона".

В.Путин также напомнил, что 22-23 ноября в столице Саудовской Аравии должна состояться встреча так называемой "эр-риядской группы оппозиции". "И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", - сообщил президент РФ.

Он высказал мнение, что сегодняшняя встреча с президентом Сирии очень важна, "чтобы вместе сверить часы по вопросам урегулирования". "Я очень рад этому", - сказал В.Путин.

В.Путин упомянул астанинский процесс и подчеркнул, что так же, как и президент Сирии, оценивает его очень высоко. "Благодаря астанинскому процессу нам удалось создать зоны деэскалации, а это в свою очередь позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", - отметил президент РФ.