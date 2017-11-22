Нефть продолжает дорожать на сигналах снижения запасов в США, Brent у $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в среду и торгуется близко к максимуму за два года после роста накануне на данных о снижении запасов топлива в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 выросла на $0,43 (0,69%) - до $63 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,35 (0,56%) - до $62,57 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,89 (1,57%) - до $57,72 за баррель. Накануне стоимость фьючерса повысилась на $0,41 (0,73%) - до $56,83 за баррель.

Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели рухнули на 6,36 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 19:30, и эксперты ожидают, что они укажут на уменьшение запасов на 2,2 млн баррелей.

Кроме того, Саудовская Аравия в сентябре сократила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличила добычу на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта уменьшился до 6,549 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,708 млн б/с в августе. При этом показатель упал на 16,2% относительно сентября 2016 года.

Также участники рынка ожидают предстоящую встречу ОПЕК, которая состоится 30 ноября в Вене и на которой будут присутствовать партнеры картеля по соглашению об ограничении добычи. Ранее представители Саудовской Аравии и ОАЭ высказались за продление соглашения.

"Такое впечатление, что у нефти нет другого пути, кроме как наверх, - говорит старший стратег CMC Markets Майкл Маккарти. - Трейдеры активно обсуждают возможные итоги заседания ОПЕК, и если картель не оправдает ожидания, это станет большим разочарованием".