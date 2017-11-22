Нефть продолжает дорожать на сигналах снижения запасов в США, Brent у $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в среду и торгуется близко к максимуму за два года после роста накануне на данных о снижении запасов топлива в США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 выросла на $0,43 (0,69%) - до $63 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,35 (0,56%) - до $62,57 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,89 (1,57%) - до $57,72 за баррель. Накануне стоимость фьючерса повысилась на $0,41 (0,73%) - до $56,83 за баррель.
Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели рухнули на 6,36 млн баррелей.
Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 19:30, и эксперты ожидают, что они укажут на уменьшение запасов на 2,2 млн баррелей.
Кроме того, Саудовская Аравия в сентябре сократила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличила добычу на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).
Объем экспорта уменьшился до 6,549 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,708 млн б/с в августе. При этом показатель упал на 16,2% относительно сентября 2016 года.
Также участники рынка ожидают предстоящую встречу ОПЕК, которая состоится 30 ноября в Вене и на которой будут присутствовать партнеры картеля по соглашению об ограничении добычи. Ранее представители Саудовской Аравии и ОАЭ высказались за продление соглашения.
"Такое впечатление, что у нефти нет другого пути, кроме как наверх, - говорит старший стратег CMC Markets Майкл Маккарти. - Трейдеры активно обсуждают возможные итоги заседания ОПЕК, и если картель не оправдает ожидания, это станет большим разочарованием".
В органы прокуратуры направлены 23 дела по фактам нарушения в деятельности муниципалитетов – министр юстиции
Армения нанесла минометный удар по позициям азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев и Порошенко встретятся на полях «Восточного партнерства» в Брюсселе – источник
Данные 57 млн клиентов и водителей Uber были похищены хакерами в прошлом году
Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП
РФ за сохранение запрета на вылов осетров в Каспийском море - глава Росрыболовства
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
После ухода Мугабе важно организовать необратимый переход к подлинно демократическим выборам - Могерини
Uber признала, что скрыла факт утечки данных о 57 млн клиентов и водителей
Северокорейский пограничник пересек демаркационную линию между Севером и Югом Кореи - командование ООН
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж
Чингиз Мехбалиев почтил память Г.Зейналабдина и У. Линдлей, посвятив им картину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»