Проходческая компания Маска заработала $300 тыс. на продаже бейсболок

The Boring Company, созданная Илоном Маском проходческая и строительная компания, собрала $300 тыс. в результате продажи бейсболок со своим логотипом, написал бизнесмен в Twitter.

В октябре, когда бейсболки поступили в продажу, И.Маск назвал акцию "первичным размещением кепок", обыграв название столь популярных в этом году размещений токенов (ICO), передает CNBC.

Компания была учреждена после того, как И.Маску пришла в голову идея создать сеть туннелей под Лос-Анджелесом, чтобы разгрузить транспортную систему. Ее название описывает характер деятельности, но его второй перевод - "скучная компания".

Предполагается, что в дальнейшем The Boring Company станет частью проекта вакуумной транспортной системы Hyperloop.

Бейсболки черного цвета с белым логотипом выставлены на сайте The Boring Company по $20, то есть компания продала не меньше 15 тыс. таких головных уборов.

В августе компания получила разрешение городских властей Хоторна (один из пригородов Лос-Анджелеса) на строительство испытательного туннеля протяженностью две мили (3,2 км).