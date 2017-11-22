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Проходческая компания Маска заработала $300 тыс. на продаже бейсболок

The Boring Company, созданная Илоном Маском проходческая и строительная компания, собрала $300 тыс. в результате продажи бейсболок со своим логотипом, написал бизнесмен в Twitter.

В октябре, когда бейсболки поступили в продажу, И.Маск назвал акцию "первичным размещением кепок", обыграв название столь популярных в этом году размещений токенов (ICO), передает CNBC.

Компания была учреждена после того, как И.Маску пришла в голову идея создать сеть туннелей под Лос-Анджелесом, чтобы разгрузить транспортную систему. Ее название описывает характер деятельности, но его второй перевод - "скучная компания".

Предполагается, что в дальнейшем The Boring Company станет частью проекта вакуумной транспортной системы Hyperloop.

Бейсболки черного цвета с белым логотипом выставлены на сайте The Boring Company по $20, то есть компания продала не меньше 15 тыс. таких головных уборов.

В августе компания получила разрешение городских властей Хоторна (один из пригородов Лос-Анджелеса) на строительство испытательного туннеля протяженностью две мили (3,2 км).

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Тэги: США, МАСК, BORING, КЕПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]