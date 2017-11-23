Спикер иранского парламента призвал к более тесному сотрудничеству с Россией для противостояния терроризму

Спикер парламента Ирана Али Лариджани во время встречи с депутатом российской Госдумы от партии "Справедливая Россия" Михаилом Емельяновым в Стамбуле заявил, что борьба с терроризмом не заканчивается на победах над террористической организацией ИГ в Сирии и Ираке , и призвал к более тесному сотрудничеству с Россией для противостояния новым террористическим угрозам.

А.Лариджани также призвал усиливать торговые связи с Россией, отметив: "Мы представили несколько экономических предложений Госдуме и Российской Федерации во всех секторах иранской экономики и искренне надеемся на развитие сотрудничества с Россией".