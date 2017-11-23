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Регион 23.11.2017 15:19

Спикер иранского парламента призвал к более тесному сотрудничеству с Россией для противостояния терроризму

Спикер парламента Ирана Али Лариджани во время встречи с депутатом российской Госдумы от партии "Справедливая Россия" Михаилом Емельяновым в Стамбуле заявил, что борьба с терроризмом не заканчивается на победах над террористической организацией ИГ в Сирии и Ираке , и призвал к более тесному сотрудничеству с Россией для противостояния новым террористическим угрозам.

А.Лариджани также призвал усиливать торговые связи с Россией, отметив: "Мы представили несколько экономических предложений Госдуме и Российской Федерации во всех секторах иранской экономики и искренне надеемся на развитие сотрудничества с Россией".

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СВЯЗИ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]