Предприниматели в Азербайджане самостоятельно будут решать вопрос о создании специальных мест для курильщиков

Вопрос создания специальных мест для курильщиков будет самостоятельно определяться предпринимателями, заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.
Ранее в проекте закона «Об ограничении использования табачных изделий» предусматривалось обязательное условие для предпринимателей по созданию специальных мест для курильщиков
«Однако, этот момент стал объектом споров в парламенте, поэтому при подготовке документа к третьему чтению, мы эту норму полностью пересмотрели. В частности, сейчас обязательная норма убирается, то есть, работодатель или владелец объекта самостоятельно решает, создавать ли ему специальную зону для курильщиков или нет», - отметил Х.Раджабли в пятницу на заседании комитета во время обсуждения законопроекта.
Кроме этого, документ предусматривает запрет на курение несовершеннолетними, а также на стимулирование продаж табачных изделий с помощью бесплатных сувениров и подарков.
Состоящий из 3 глав и 18 статей законопроект «Об ограничении использования табачных изделий» подразумевает запрет на курение в образовательных учреждениях, местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания.
Также после принятия закона нельзя будет курить в гостиницах, учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, санаториях, курортах, социальных объектах, театрах и кинотеатрах, на выставках, в читальных залах, библиотеках, музеях и других культурных учреждениях, в подземных и надземных переходах, автобусах (в том числе междугородних и международных), такси, в метро, на воздушном, железнодорожном, морском и речном транспорте, на автобусных остановках, вокзалах, речных и морских портах, аэропортах, лифтах, общих площадках многоквартирных зданий, на заправочных станциях, в зданиях и на предприятиях, в которых хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, на детских площадках, пляжах, рабочих местах организаций, предприятий, управлений вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.
Согласно проекту закона, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, государственные органы могут запрещать курение табака на отдельных участках, зданиях и объектах, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.
Р.Бабаев
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