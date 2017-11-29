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29.11.2017 18:34

В Нахчыване начались учения снайперов

Учебные сборы снайперов стартовали в среду в отдельной общевойсковой армии (ООА) в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана.

«Согласно плану боевой подготовки на 2017 год в ООА проводятся учебные сборы снайперов. На сборах основное внимание уделяется обучению личного состава навыкам высокой выносливости, сдержанности, физической подготовки для ведения действий на территории НАР, обладающей трудными рельефными и сложными климатическими условиями»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе занятий отрабатываются действия по обнаружению и скрытному приближению к цели, выбору огневой позиции, маскировке, подготовке первичных данных для огня, уничтожению условной цели точным огнем и другие действия.

«Военнослужащие применяют по назначению современные снайперские винтовки зарубежного и местного производства в зависимости от поставленных задач, свойств местности, расстояния и других факторов»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, СНАЙПЕРЫ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]