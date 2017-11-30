Президент Хорватии выразила соболезнования после самоубийства боснийско-хорватского генерала в МТБЮ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что поступок бывшего генерала армии боснийских хорватов Слободана Пральяка глубоко затронул сердца хорватского народа, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Я хочу выразить свои соболезнования семье генерала С.Пральяка, человека, который предпочел отдать жизнь, а не жить как осужденный за поступки, которые, как он твердо верил, он не совершал", - заявила К. Грабар-Китарович.

В то же время, она отметила, что "хорваты должны найти в себе силы, чтобы признать, что некоторые из наших соотечественников в Боснии совершали преступления".

К.Грабар-Китарович, когда узнала о смерти С.Пральяка, прервала визит Исландию и вернулась в Хорватию.

В парламенте Хорватии в пятницу прошла минута молчания в честь жертв Югославских воин. Спикер парламента Гордан Яндрокович призвал членов парламента к минуте молчания в честь "всех жертв воин в Хорватии и Боснии и Герцеговине", включая "убитых и пропавших защитников Хорватии". Он отметил, что смерть С.Пральяка "должна остаться последним актом трагических событий войны".

С.Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время вынесения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Рассмотрев его апелляцию, суд оставил в силе 20-летний срок тюремного заключения.