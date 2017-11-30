Президент Хорватии выразила соболезнования после самоубийства боснийско-хорватского генерала в МТБЮ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что поступок бывшего генерала армии боснийских хорватов Слободана Пральяка глубоко затронул сердца хорватского народа, сообщают в четверг европейские СМИ.
"Я хочу выразить свои соболезнования семье генерала С.Пральяка, человека, который предпочел отдать жизнь, а не жить как осужденный за поступки, которые, как он твердо верил, он не совершал", - заявила К. Грабар-Китарович.
В то же время, она отметила, что "хорваты должны найти в себе силы, чтобы признать, что некоторые из наших соотечественников в Боснии совершали преступления".
К.Грабар-Китарович, когда узнала о смерти С.Пральяка, прервала визит Исландию и вернулась в Хорватию.
В парламенте Хорватии в пятницу прошла минута молчания в честь жертв Югославских воин. Спикер парламента Гордан Яндрокович призвал членов парламента к минуте молчания в честь "всех жертв воин в Хорватии и Боснии и Герцеговине", включая "убитых и пропавших защитников Хорватии". Он отметил, что смерть С.Пральяка "должна остаться последним актом трагических событий войны".
С.Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время вынесения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Рассмотрев его апелляцию, суд оставил в силе 20-летний срок тюремного заключения.
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель
Строительство ж/д ветки в Афганистан началось в Туркмении в рамках транспортного коридора "Лазурит"
Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ