Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 2 Дек 11° 3 Дек 11°

Дальнее зарубежье 30.11.2017 19:14

Президент Хорватии выразила соболезнования после самоубийства боснийско-хорватского генерала в МТБЮ

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что поступок бывшего генерала армии боснийских хорватов Слободана Пральяка глубоко затронул сердца хорватского народа, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Я хочу выразить свои соболезнования семье генерала С.Пральяка, человека, который предпочел отдать жизнь, а не жить как осужденный за поступки, которые, как он твердо верил, он не совершал", - заявила К. Грабар-Китарович.

В то же время, она отметила, что "хорваты должны найти в себе силы, чтобы признать, что некоторые из наших соотечественников в Боснии совершали преступления".

К.Грабар-Китарович, когда узнала о смерти С.Пральяка, прервала визит Исландию и вернулась в Хорватию.

В парламенте Хорватии в пятницу прошла минута молчания в честь жертв Югославских воин. Спикер парламента Гордан Яндрокович призвал членов парламента к минуте молчания в честь "всех жертв воин в Хорватии и Боснии и Герцеговине", включая "убитых и пропавших защитников Хорватии". Он отметил, что смерть С.Пральяка "должна остаться последним актом трагических событий войны".

С.Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время вынесения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Рассмотрев его апелляцию, суд оставил в силе 20-летний срок тюремного заключения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МТБЮ, ГЕНЕРАЛ


Похожие новости


Президента Алиева ждут с официальным визитом в Хорватии Президент Хорватии прибыла с визитом в Азербайджан Президент Хорватии совершит официальный визит в Азербайджан в конце октября - посольство Президент Азербайджана принял экс-президента Хорватии Президентом Хорватии станет Колинда Грабар-Китарович, ранее возглавлявшая МИД Глава Азербайджана принял министра обороны Хорватии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]