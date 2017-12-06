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Дальнее зарубежье 06.12.2017 19:43

В НАТО существует согласие относительно того, что нормализации диалога с РФ нет - Тиллерсон

Нормализации в диалоге между НАТО и Россией на данный момент нет, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Есть общее мнение, что нормализации в диалоге с Россией нет. Если есть причина для встреч, для диалога, который может оказаться плодотворным, мы должны встречаться, и мы поддерживаем ведение диалога, который даст результаты, но не диалог ради диалога", - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что общение поддерживается в ходе периодических встреч Совета Россия - НАТО.

"Я говорю "периодических", потому что мы не собираемся возвращаться к регулярным календарным встречам", - пояснил Р.Тиллерсон.

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Тэги: США, НАТО, ТИЛЛЕРСОН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]