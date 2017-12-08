Путин 11 декабря посетит Турцию и обсудит с Эрдоганом энергетические проекты, Сирию и Ближний Восток

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 декабря посетит Турецкую Республику с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики", - говорится в сообщении.
Состоится также обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, добавили в пресс-службе.
Накануне в Кремле сообщили о телефонном разговоре В.Путина и Р.Эрдогана, который состоялся по инициативе турецкой стороны.
"С обеих сторон выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", - говорилось в распространенном 7 декабря сообщении кремлевской пресс-службы.
Как сообщили в пресс-службе, "отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряжённости в регионе". "Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", - отметили в пресс-службе по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.
В сообщении отмечалось, что "подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства".
Р.Т.Эрдоган проинформировал о созыве 13 декабря 2017 года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвящённого этой ситуации, сообщили в пресс-службе.
"Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам осуществления стратегических проектов в сфере энергетики", говорится в сообщении.
Президенты условились о продолжении личных контактов, добавили накануне в Кремле.
В последний раз В.Путин и Р.Эрдоган встречались 22 ноября в Сочи, где прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.
Президент Алиев утвердил выдачу в Азербайджане с 2019 года удостоверений личности нового образца
Президент Алиев отозвал послов Азербайджана в Литве, Хорватии и Таджикистане
Лавров и Налбандян обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Гройсман и Шефчович обсудили в Брюсселе возможность развития рынка газа в Украине с использованием профильной биржи
Ахмедов стал гендиректором Центробанка Азербайджана
Турция завершает подготовку к закупкам в РФ говядины и баранины - Минсельхоз
Американцы предпочитают искусственные елки на Рождество, но миллениалы могут изменить тренд
Азербайджан и Румыния обсудят вопрос открытия авиарейса Баку-София-Бухарест
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 14 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Президент Алиев открыл новый филиал Azerxalcha на севере Азербайджана
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Награждены победители конкурса организованного Nar в рамках BakuTel 2017
В Шемахинской астрофизической обсерватории представили документальный фильм «Звёзды Сорина»
Компания Bakcell представила успешные проекты азербайджанских разработчиков на выставке Bakutel-2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ