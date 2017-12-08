Путин 11 декабря посетит Турцию и обсудит с Эрдоганом энергетические проекты, Сирию и Ближний Восток

Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 декабря посетит Турецкую Республику с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики", - говорится в сообщении.

Состоится также обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, добавили в пресс-службе.

Накануне в Кремле сообщили о телефонном разговоре В.Путина и Р.Эрдогана, который состоялся по инициативе турецкой стороны.

"С обеих сторон выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса", - говорилось в распространенном 7 декабря сообщении кремлевской пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе, "отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряжённости в регионе". "Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима", - отметили в пресс-службе по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

В сообщении отмечалось, что "подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства".

Р.Т.Эрдоган проинформировал о созыве 13 декабря 2017 года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвящённого этой ситуации, сообщили в пресс-службе.

"Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам осуществления стратегических проектов в сфере энергетики", говорится в сообщении.

Президенты условились о продолжении личных контактов, добавили накануне в Кремле.

В последний раз В.Путин и Р.Эрдоган встречались 22 ноября в Сочи, где прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.