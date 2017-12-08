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Дальнее зарубежье 08.12.2017 21:20

Вице-премьер Польши Моравецкий назначен новым главой правительства страны

Матеуш Моравецкий, до сих пор занимавший пост вице-премьера и министра финансов Польши, стал новым главой польского правительства, передают в пятницу западные СМИ.

М.Моравецкий был официально назначен в пятницу на этот пост президентом Польши Анджеем Дудой.

Накануне польские СМИ сообщили, что Беата Шидло, занимавшая должность премьер-министра Польши с 2015 года, ушла в отставку.

О решении покинуть свой пост Б.Шидло ранее заявила во время заседания в штаб-квартире партии "Право и справедливость". Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что часть однопартийцев Б.Шидло выступали за ее отставку, так как считали, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]