Вице-премьер Польши Моравецкий назначен новым главой правительства страны

Матеуш Моравецкий, до сих пор занимавший пост вице-премьера и министра финансов Польши, стал новым главой польского правительства, передают в пятницу западные СМИ.
М.Моравецкий был официально назначен в пятницу на этот пост президентом Польши Анджеем Дудой.
Накануне польские СМИ сообщили, что Беата Шидло, занимавшая должность премьер-министра Польши с 2015 года, ушла в отставку.
О решении покинуть свой пост Б.Шидло ранее заявила во время заседания в штаб-квартире партии "Право и справедливость". Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что часть однопартийцев Б.Шидло выступали за ее отставку, так как считали, что это поможет придать новый импульс развитию экономики Польши.
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