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Регион 09.12.2017 20:00

В Грузии ожидают, что до конца 2017 года состоится подписание документов о таможенном мониторинге на границе с РФ

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе не теряет надежду, что до конца текущего года могут быть подписаны документы по имплементации соглашения 2011 года о мониторинге грузов на грузино-российской границе.

"Что-то еще выясняют, три стороны (грузинская, российская, швейцарская - ИФ) включены - то одной некогда, то другой, и не договорились", - заявил З.Абашидзе в субботу в интервью грузинской ежедневной газете "Резонанси".

По его словам, в соглашении от 2011 года отмечены начало и конец тех коридоров, где нейтральные швейцарские наблюдатели будут осуществлять лишь мониторинг за передвижением входящих или выходящих грузов.

"Остались маленькие нюансы. Не думаю, что Россия пытается растянуть время, осталось выяснить чисто технические вопросы, и я полагаю, что через пару дней будет назначено точное время (подписания документов по имплементации соглашения)", - сказал спецпредставитель грузинского премьера.

Ранее З.Абашидзе по итогам состоявшейся 16 ноября в Праге встрече с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным заявлял, что в конце ноября в Швейцарии состоится встреча представителей Грузии, России и Швейцарии, на которой окончательно будут рассмотрены детали, нюансы, связанные с этим соглашением, после чего будут подписаны контракты.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках - на реке Псоу и Рокском тоннеле.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТАМОЖНЯ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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