Путин подписал указ о повышении с 1 января окладов федеральных гражданских госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", согласно которому с 1 января 2018 года в 1,04 раза будет повышен оклад месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.

Указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, повышаются размеры месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств российского внешнеполитического ведомства на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами, установленные указом президента.

В указе говорится, что повышаются размеры должностных окладов федеральных государственных гражданских служащих МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств МИД на территории России в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы, установленные указом президента РФ.

Кроме того, повышение окладов месячного денежного содержания коснется федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ, установленные указом главы государства.

Размеры месячных окладов повысят для федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции, установленные указом президента РФ.

Указом также устанавливается, что при повышении окладов месячного денежного содержания, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

"Правительству Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", - говорится в документе.

Указ датирован 12 декабря. Он вступает в силу со дня его подписания.