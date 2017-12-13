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Транспорт и связь 13.12.2017 11:43

Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 25%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-ноябре обслужил 3,75 млн. пассажиров, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За январь-ноябрь 2017 года бакинский аэропорт обслужил 3,75 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.

По оценкам AZAL, за отчетный период на долю AZAL пришлось 2,1 млн пассажиров, из которых 545 тыс. человек перевезено на внутренних рейсах.

На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 57% международных перевозок пассажиров.

По данным компании, первый азербайджанский национальный лоукостер Buta Airways с начала своей деятельности с сентября 2017 года, обслужил 55 тыс. пассажиров.

В целом, на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]