Бакинский международный аэропорт в январе-ноябре увеличил пассажиропоток на 25%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-ноябре обслужил 3,75 млн. пассажиров, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За январь-ноябрь 2017 года бакинский аэропорт обслужил 3,75 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.
По оценкам AZAL, за отчетный период на долю AZAL пришлось 2,1 млн пассажиров, из которых 545 тыс. человек перевезено на внутренних рейсах.
На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 57% международных перевозок пассажиров.
По данным компании, первый азербайджанский национальный лоукостер Buta Airways с начала своей деятельности с сентября 2017 года, обслужил 55 тыс. пассажиров.
В целом, на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Н.Аббасова
Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Президент Алиев принимает участие в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму
Налбандян опять переводит стрелки на Азербайджан в вопросе изменения статус-кво по Карабаху
Турция ожидает 35 млн иностранных туристов в 2018 году
Баку будет противостоять попыткам армян присвоить материальное и нематериальное наследие Азербайджана – глава Госагентства
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
США после признания Иерусалима столицей Израиля не могут участвовать в процессе ближневосточного урегулирования - Аббас
Мусульманский мир должен работать над признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, считает глава МИД Турции
Оборонный бюджет США на 2018г. санкционирует предоставление Украине летального вооружения - украинское посольство в Вашингтоне
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров ознакомился с работой РИКЦ в Баку
Стенд компании Bakcell был признан самым оригинальным стендом выставки BakuTel-2017
Губернатор региона Имерети примет участие на бизнес-форуме и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ