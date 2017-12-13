Компания Google составила список наиболее популярных запросов американских интернет-пользователей в 2017 году, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

Активнее всего жители США интересовались мощным ураганом Ирма, который в начале сентября обрушился на американское побережье, оставив разрушительные последствия.

На втором месте в списке запросов расположился известный в США телеведущий Мэтт Лауэр. Он в течение последних 10 лет вел популярное телешоу Today на канале NBC. Однако в 2017 году он так же, как и ряд других представителей шоу-бизнеса, политики и СМИ, оказался в центре сексуального скандала, после чего был уволен руководством телеканала.

Кроме того, в "тройку" вошли также запросы, связанные с именем американского рок-музыканта Тома Петти, который ушел из жизни в октябре 2017 года в возрасте 66 лет. За свою карьеру, которую он начинал вместе с созданной им группой The Heartbreakers, он неоднократно получал премию "Грэмми", а также Billboard Music Awards.

В ТОП-10 также попали запросы - "Супербоул" (название финальной игры сезона в американском футболе), "Стрельба в Лас-Вегасе", "Бой Мейвезера и Макгрегора" (участники нашумевшего в 2017 году боксерского поединка), "Солнечное затмение", "Ураган Харви", "Аарон Эрнандес" (игрок в американский футбол, повесившийся в тюрьме) и "Спиннер".

В Google также опубликовали список самых популярных запросов, начинающихся со слов "Что такое...". Чаще всего люди спрашивали о том, что такое биткоин, солнечное затмение, антифа и "covfefe" (слово, появившееся в "Твиттере" президента США Дональда Трампа в мае 2017 года, истинное значение которого до сих пор остается неизвестным).

В свою очередь среди музыкальных новинок пользователи чаще всего искали песню Despacito музыканта Луиса Фонси и песню Shape of You певца Эда Ширана.

Чтобы определить наиболее популярные тенденции, компания Google рассмотрела триллионы поисковых запросов, отфильтровала спам и определила те запросы, у которых был зафиксирован наиболее резкий рост в поисковом трафике по сравнению с предыдущим годом.