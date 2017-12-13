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СНГ 13.12.2017 16:48

ЕК отказал Украине в предоставлении EUR600 млн из-за невыполнения ряда требований программы

Европейская комиссия (ЕК) не примет решение о предоставлении Украине третьего транша макрофинансовой помощи, сообщил глава представительства Европейского Союза в Киеве Хьюг Мингарелли.

"До конца этого года ЕК должна была принять решение о предоставлении последнего транша на EUR600 млн", - сказал он на пресс-конференции в Ощадбанке в Киеве в среду.

По словам Х.Мингарелли, Украина до настоящего времени выполнила только 17 из более 20 предварительных условий для получения третьего транша.

"Четыре требования остались невыполненными. По этой причине Еврокомиссия не может осуществить выплату последнего транша", - сказал Хьюг Мингарелли.

Как сообщалось, Украина получила два транша на общую сумму EUR1,2 млрд из предусмотренных EUR1,8 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Срок действующей программы заканчивается в начале января 2018 года.

Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Среди них - важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты.

Вместе с тем, Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, МАКРОФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]