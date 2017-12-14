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Туризм 14.12.2017 18:08

Азербайджан и Оман «сверяют часы» в сфере туризма

Азербайджан и Оман согласовали деятельность совместной комиссии по туризму, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана.

Генеральный директор и вице-президент по коммерческим вопросам компании «Oman Air» Абдульрахман Аль-Бусайди и замминистра культуры Омана Майта Сайф Аль-Махруги провели встречу в Омане с замминистра культуры и туризма Азербайджана Назимом Самедовым.

«В ходе встречи была согласована деятельность совместной комиссии по туризму с целью укрепления связей между странами в этом направлении и их вывода на новую плоскость», - говорится в сообщении Минкультуры и туризма.

А.Аль-Бусайди и М.Сайф отметили заинтересованность Омана в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере туризма, подчеркнули, что Международная туристическая выставка, которая состоится в марте 2018 года в Берлине, создает благоприятную почву для встречи представителей частного сектора двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОМАН, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]