Взрыв бомбы в Афганистане унес жизни семи человек

Семь представителей гражданского населения погибли и трое получили ранения в результате взрыва заложенной у дороги бомбы на юге Афганистана.

Взрыв прогремел в южной афганской провинции Гильменд, где активно действуют боевики движения Талибан.

Пока никто не взял на себя ответственность за подрыв взрывного устройства.