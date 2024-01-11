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Происшествия 11.01.2024 18:15

Взрыв в Кабуле унес жизни шести человек

В результате взрыва в четверг в Кабуле погибли шесть человек, еще 19 получили ранения, сообщает информагентство Aamaj News.

Взрыв произошел в западном районе афганской столицы Дашти-Барчи, преимущественно заселенном шиитами народности хазара, сегодня около 15:10 по местному времени (14:40).

Ранее в четверг утром вблизи мечети Абу Муслима Хорасани в районе Хайрхана в северной части Кабула также произошел взрыв.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (террористическая организация) пока не комментировало сегодняшние взрывы. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Во вторник 9 января в районе Алухило 16-го округа Кабула был подорван микроавтобус с пассажирами, погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" - ИГ.

Эта же террористическая группировка взяла ответственность за нападение в субботу 6 января в районе Дашти-Барчи, где был взорван автобус с пассажирами. По данным полиции Кабула, погибли два человека, 14 получили ранения. Однако ИГ утверждал, что в результате этого нападения погибли 20 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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