Россия открыта к межпарламентским контактам с другими странами, несмотря на известные ограничения - Путин

Россия не будет препятствовать контактам на межпарламентском уровне с другими странами, несмотря на известные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются", - сказал он на встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ.

"Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы готовы и открыты к таким контактам, и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе", - продолжил он.

Глава государства сравнил международную деятельность, которую проводят парламентарии обеих палат, с народной дипломатией.