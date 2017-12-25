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СНГ 25.12.2017 21:00

Россия открыта к межпарламентским контактам с другими странами, несмотря на известные ограничения - Путин

Россия не будет препятствовать контактам на межпарламентском уровне с другими странами, несмотря на известные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются", - сказал он на встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ.

"Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы готовы и открыты к таким контактам, и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе", - продолжил он.

Глава государства сравнил международную деятельность, которую проводят парламентарии обеих палат, с народной дипломатией.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, ПАРЛАМЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]