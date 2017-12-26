Путин дал высокую оценку работе правительства: сделало не только все возможное, но и более того

Правительство за последние пять лет сделало больше, чем было возможно, по сути, решило все стоящие перед экономикой страны задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы более пяти лет уже вместе. Конечно, это были годы сложные и для страны, и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление возникших сложностей в мировой экономике, соответственно, в нашей. Имею в виду известные всем вещи, связанные с падением рынков на наши традиционные экспортные товары, с внешними ограничениями, связанные проблемы", - сказал В.Путин во вторник на встрече с правительством РФ.
"Правительство РФ, - сказал В.Путин, - сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того".
"По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - заявил президент РФ.
В этой связи В.Путин поблагодарил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, его заместителей, руководителей министерств, ведомств "за ту работу, которая была проделана в последние годы".
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