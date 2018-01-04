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Дальнее зарубежье 04.01.2018 11:28

Абэ считает, что из-за КНДР обстановка в районе Японии - наиболее напряженная со времен Второй мировой войны

Обстановка близ Японии из-за проблемы КНДР в настоящее время - самая напряженная со времен Второй мировой войны, заявил в четверг японский премьер Синдзо Абэ.

"Не будет преувеличением, если я скажу, что обстановка в сфере безопасности в окружающем Японию районе - наихудшая со времен Второй мировой войны", - приводят его слова азиатские СМИ.

С.Абэ пообещал "вместе с международным сообществом усиливать давление на КНДР, чтобы добиться решения ядерной и ракетной проблемы КНДР, а также - вопроса о похищениях (японских подданных северокорейскими агентами - ИФ)".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]