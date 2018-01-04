Абэ считает, что из-за КНДР обстановка в районе Японии - наиболее напряженная со времен Второй мировой войны

Обстановка близ Японии из-за проблемы КНДР в настоящее время - самая напряженная со времен Второй мировой войны, заявил в четверг японский премьер Синдзо Абэ.

"Не будет преувеличением, если я скажу, что обстановка в сфере безопасности в окружающем Японию районе - наихудшая со времен Второй мировой войны", - приводят его слова азиатские СМИ.

С.Абэ пообещал "вместе с международным сообществом усиливать давление на КНДР, чтобы добиться решения ядерной и ракетной проблемы КНДР, а также - вопроса о похищениях (японских подданных северокорейскими агентами - ИФ)".