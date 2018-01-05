Цены на нефть стабильны после скачка накануне до максимума за три года, Brent - выше $68 за баррель

Цены на нефть стабильны в пятницу после скачка накануне до максимума с декабря 2014 года на фоне падения запасов нефти в США, а также политической напряженности в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:55 опустилась на $0,04 (0,06%) - до $68,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $0,23 (0,34%) - до $68,07 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $61,98 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,38 (0,62%) - до $62,01 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 5,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США по итогам недели увеличились на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 8,9 млн баррелей. Аналитики оценивали недельный рост запасов бензина в 2 млн баррелей, дистиллятов - в 1,3 млн баррелей.

Эксперты обеспокоены ситуацией в Иране, где в ходе массовых акций протестов против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране, погибло не менее 20 человек.

Напряженность в Иране вызвала опасения сокращения добычи нефти в этой стране, пишет MarketWatch.

"Ситуация в Иране непредсказуема, и если беспорядки продолжатся или усилятся, можно ожидать подъема цен на нефть, по крайней мере, на $1 за баррель", - отмечает аналитик Long Leaf Trading Group Скотт Гекас.