Лавров обсудил с иранским коллегой вопросы сирийского урегулирования

Ситуацию в Сирии обсудили главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в ходе телефонного разговора, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.