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Регион 12.01.2018 14:19

Лавров обсудил с иранским коллегой вопросы сирийского урегулирования

Ситуацию в Сирии обсудили главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в ходе телефонного разговора, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ГЛАВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]