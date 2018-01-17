ООН выразила обеспокоенность решением США сократить финансовую помощь Палестине

В ООН обеспокоены решением США сократить финансирование ооновского агентства, оказывающего помощь палестинским беженцам, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.
В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) отметили, что в данном вопросе на кону стоит безопасность и благополучие палестинцев.
Генсек ООН Антониу Гуттериш предупредил, что сокращение финпомощи агентству со стороны США ударит по предоставлению услуг в сферах медпомощи и образования для палестинских беженцев.
Накануне администрация США приняла решение сократить выплаты БАПОР с $125 млн до $60 млн.
"Настало время другим странам, некоторые из которых более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", - говорится в заявлении, где также отмечается, что $60 млн - достаточный, по мнению госдепа, объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.
Вопрос о выплате оставшихся $65 останется открытым "для дальнейшего обсуждения", отмечается, что Вашингтон ждет от агентства реформ.
Президент США ранее заявлял, что намерен сократить помощь Палестине на фоне беспорядков после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.
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