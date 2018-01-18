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Регион 18.01.2018 09:37

Иран не допускает изменения соглашения по атомным технологиям, а в случае выхода США из договора поступит аналогично - газета

Исламская республика Иран не допускает изменения соглашения по атомным технологиям и негативно относится к намерениям президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил газете "Известия" глава отдела медиадипломатии посольства Ирана в РФ Масуд Афшар.

"СВПД является авторитетным международным документом и ни в коем случае не подлежит дополнительному обсуждению. Мы открыто настаиваем на том, что не будем предпринимать никаких действий, выходящих за рамки наших обязательств по СВПД, и не примем никаких изменений в этот документ ни сейчас, ни в будущем. И мы не позволим увязывать СВПД с любым другим вопросом", - приводит издание в четверг слова М.Афшара.

При этом, по мнению главы отдела медиадипломатии посольства Ирана в Москве, "правительство США будет нести ответственность за последствия любых действий, предпринятых для подрыва этого международного соглашения".

В свою очередь, высокопоставленный дипломатический источник издания в иранском правительстве отметил, что в случае выхода США из соглашения Тегеран поступит аналогично.

"Разумеется, есть возможность, что Иран выйдет из соглашения по СВПД. Если одна из сторон, например, США, выходит из договора, то Тегеран будет принимать аналогичные решения. Как сказал наш верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в случае выхода США Иран разорвет соглашение в клочья", - подчеркнул собеседник газеты.

Издание напоминает, что президент США Д.Трамп, не раз критиковавший "ядерную сделку", подписанную в 2015 году шестью международными посредниками и Ираном, поручил своей администрации проработать возможность внесения изменений в документ и заявил о планах выхода из СВПД.

На просьбу газеты прокомментировать заявления Д.Трампа о возможном выходе США из "ядерной сделки" в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что "новых подробностей, указывающих на нарушение Тегераном условий СВПД, нет", говорится в материале "Известий".

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Тэги: ИРАН, США, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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