Список журналистов, которым президент США Дональд Трамп присудил собственную премию за публикацию недостоверных сообщений, был опубликован на сайте Республиканской партии.
СМИ отмечают, что сайт через несколько минут после этого рухнул по неустановленным пока причинам. Тем не менее, ряд американских СМИ успели ознакомиться со списком.
Как и ожидалось, в список попали такие враждующие с президентом и поддерживавшие в предвыборной президентской гонке соперника Д.Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон - телеканал CNN, газеты The New York Times, The Washington Post.
Первое место среди журналистов в списке занимает лауреат Нобелевской премии обозреватель The New York Times Пол Кругман. В день выборов он, когда стало ясно, что побеждает Д.Трамп, предрек крах американской экономики.
В список попал также журналист телеканала ABC Брайан Росс, который в эфире в поисках "российского следа" в американских выборах и "сговора" Д.Трампа с российскими властями заявил, что Майкл Флинн, который позднее стал советником президента по нацбезопасности, в ходе предвыборной кампании якобы получил указание Д.Трампа наладить связи с Россией. За эти сведения он был отстранен от эфира.
Публикация списка вызвала раздражение у ряда американских законодателей, а сенатор-республиканец Джефф Флейк даже сравнил Д.Трампа со Сталиным, поскольку президент называет "фейковые" СМИ в США "врагами народа".
"Господин президент, проверкой состояния нашей демократии является то, что наш собственный глава государства употребляет печально известные слова Иосифа Сталина, которыми он называл своих врагов", - цитируют СМИ заявление сенатора.
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