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СНГ 25.01.2018 17:46

Парламент Молдавии ответит на заявление Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ в республике - премьер Филип

Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил озабоченность принятым накануне заявлением Госдумы РФ " О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове" и заявил, что оно не способствует развитию отношений между двумя странами.

"Принятый парламентом Молдавии закон о борьбе с пропагандой - это не антироссийский, это промолдавский закон. Мы обязаны обеспечить свою безопасность и защитить информационное пространство Республики Молдова", - заявил П.Филип в четверг на пресс-конференции по подведению итогов деятельности правительств на протяжении двух лет.

Он отметил, что парламент Молдавии примет ответное заявление, проект которого уже зарегистрирован накануне в Секретариате парламента.

"В нем идет речь, во-первых, об информационной безопасности страны, а во-вторых, о недопущении вмешательства во внутренние дела Республики Молдова. Ни для кого не секрет, что Российская Федерация посредством своих информационных каналов вмешивается в нашу политику, поддерживает ряд пророссийских партий. Не говоря уже о других аспектах, которыми должны заниматься уже другие государственные учреждения", - считает премьер Молдавии.

По его словам, заявление Госдумы свидетельствует о том, что "Россия поощряет пропаганду на телевизионных каналах".

"В документе содержится косвенное признание этого факта. Российские депутаты призывают отказаться полностью от вещания российских каналов в том случае, если не будут транслироваться в Молдавии информационные и аналитические передачи. О чем это говорит? В отличие от других стран, мы не приняли решение блокировать вещание российских телеканалов, а только пропагандистских передач", - сказал премьер.

В качестве примера такой передачи он привел последнюю программу "Итоги недели" на Он считает, что "пропаганда в информационных блоках на российских телеканалах имеет место". "В этих материалах очерняют Европейский союз, пытаются дискредитировать путь европейской интеграции, который выбрала Молдавия. Вот в этом - причины принятия закона, который направлен исключительно на обеспечение информационной безопасности нашей страны", - считает П.Филип.

В среду Госдума осудила "попрание в Молдавии демократии и тоталитарную практику борьбы с альтернативными точками зрения". Об этом говорится в заявлении "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове", принятом в связи со вступлением в силу в Молдавии нового закона "о борьбе с российской пропагандой". Закон был принят в конце прошлого года и вступит в силу в середине февраля.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ГОСДУМА, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]