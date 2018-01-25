Парламент Молдавии ответит на заявление Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ в республике - премьер Филип

Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил озабоченность принятым накануне заявлением Госдумы РФ " О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове" и заявил, что оно не способствует развитию отношений между двумя странами.
"Принятый парламентом Молдавии закон о борьбе с пропагандой - это не антироссийский, это промолдавский закон. Мы обязаны обеспечить свою безопасность и защитить информационное пространство Республики Молдова", - заявил П.Филип в четверг на пресс-конференции по подведению итогов деятельности правительств на протяжении двух лет.
Он отметил, что парламент Молдавии примет ответное заявление, проект которого уже зарегистрирован накануне в Секретариате парламента.
"В нем идет речь, во-первых, об информационной безопасности страны, а во-вторых, о недопущении вмешательства во внутренние дела Республики Молдова. Ни для кого не секрет, что Российская Федерация посредством своих информационных каналов вмешивается в нашу политику, поддерживает ряд пророссийских партий. Не говоря уже о других аспектах, которыми должны заниматься уже другие государственные учреждения", - считает премьер Молдавии.
По его словам, заявление Госдумы свидетельствует о том, что "Россия поощряет пропаганду на телевизионных каналах".
"В документе содержится косвенное признание этого факта. Российские депутаты призывают отказаться полностью от вещания российских каналов в том случае, если не будут транслироваться в Молдавии информационные и аналитические передачи. О чем это говорит? В отличие от других стран, мы не приняли решение блокировать вещание российских телеканалов, а только пропагандистских передач", - сказал премьер.
В качестве примера такой передачи он привел последнюю программу "Итоги недели" на Он считает, что "пропаганда в информационных блоках на российских телеканалах имеет место". "В этих материалах очерняют Европейский союз, пытаются дискредитировать путь европейской интеграции, который выбрала Молдавия. Вот в этом - причины принятия закона, который направлен исключительно на обеспечение информационной безопасности нашей страны", - считает П.Филип.
В среду Госдума осудила "попрание в Молдавии демократии и тоталитарную практику борьбы с альтернативными точками зрения". Об этом говорится в заявлении "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове", принятом в связи со вступлением в силу в Молдавии нового закона "о борьбе с российской пропагандой". Закон был принят в конце прошлого года и вступит в силу в середине февраля.
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