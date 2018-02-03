Банки в Азербайджане в 2017г сократили активы на 11%, увеличили капитализацию в 2 раза

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2017 года составляют 27 млрд 921 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за 2017 год активы банков сократились на 11,2%.
Кредитный портфель банков на 31 декабря составляет 11 млрд 337,6 млн манатов
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 декабря составляет 3 млрд 709,2 млн манатов (рост в 1,9 раза).
Обязательства банков на начало января 2018 года составляют 24 млрд 211,8 млн манатов (спад на 18,1%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 507,6 млн манатов (спад в 3,3 раза).
На 31 декабря 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец декабря 2017 года банки имеют 509 филиалов и 142 отделения.
В банковском секторе Азербайджана работают 16,171 тыс. человек (спад на 4,6%).
Н.Аббасова
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