Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 12 млн. манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Мингячевир, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде