Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 12 млн. манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Мингячевир, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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