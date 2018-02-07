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07.02.2018 18:22

Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 12 млн. манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Мингячевир, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕГИОНЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]