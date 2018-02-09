Басманный суд приостановил свое решение о выдворении журналиста Али Феруза в Узбекистан

Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, выехать в "третью страну", передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд определил: исполнение постановления Басманного суда Москвы от 21 ноября Москвы об административном выдворении Нурматова в республику Узбекистан приостановить на основании применения к нему норм правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека до рассмотрения его жалобы в суде, содержать Нурматова в течение указанного срока в ЦВСИГ (центр временного содержания для иностранных граждан) по городу Москве, что не ограничивает его на основании письменного ходатайства и при наличии проездных документов покинуть центр по собственному желанию", - огласила решение судья Елена Ленская в пятницу.
Как сообщалось, 2 февраля Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда от 1 августа 2017 года о штрафе в 5 тыс. рублей с принудительным выдворением Х.Нурматова на родину в Узбекистан в связи с нарушением им режима пребывания в РФ. Вместе с тем суд приостановил исполнение решения до рассмотрения жалобы журналиста на выдворение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на основании применения к нему правила 39 регламента Суда, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по делу в Страсбурге.
Кроме того, суд отдельно указал, что Х.Нурматов имеет право покинуть Россию, выехав в третью страну при предоставлении письменного ходатайства и необходимых документов в ЦВСИГ, где он должен находиться в настоящее время.
По словам Х.Нурматова, он не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналистской работы подвергался преследованиям на родине, в том числе пыткам.
В то же время журналист заявил, что "не хочет получать убежище и легализовываться в России" и что намерен уехать в Германию, для чего у него имеются все необходимые документы.
В ноябре прошлого года Басманный суд признал Х.Нурматова виновным в незаконном осуществлении трудовой деятельности и снова постановил выдворить его из России, при этом приостановив исполнение решения на тех же основаниях, что и Мосгорсуд. За разъяснением этого постановления служба судебных приставов в рамках исполнительного производства обратилась в суд первой инстанции, то есть в Басманный суд.
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу
Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане
Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»