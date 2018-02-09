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Дальнее зарубежье 09.02.2018 19:32

Басманный суд приостановил свое решение о выдворении журналиста Али Феруза в Узбекистан

Басманный суд Москвы вслед за Мосгорсудом разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, выехать в "третью страну", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд определил: исполнение постановления Басманного суда Москвы от 21 ноября Москвы об административном выдворении Нурматова в республику Узбекистан приостановить на основании применения к нему норм правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека до рассмотрения его жалобы в суде, содержать Нурматова в течение указанного срока в ЦВСИГ (центр временного содержания для иностранных граждан) по городу Москве, что не ограничивает его на основании письменного ходатайства и при наличии проездных документов покинуть центр по собственному желанию", - огласила решение судья Елена Ленская в пятницу.

Как сообщалось, 2 февраля Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда от 1 августа 2017 года о штрафе в 5 тыс. рублей с принудительным выдворением Х.Нурматова на родину в Узбекистан в связи с нарушением им режима пребывания в РФ. Вместе с тем суд приостановил исполнение решения до рассмотрения жалобы журналиста на выдворение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на основании применения к нему правила 39 регламента Суда, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по делу в Страсбурге.

Кроме того, суд отдельно указал, что Х.Нурматов имеет право покинуть Россию, выехав в третью страну при предоставлении письменного ходатайства и необходимых документов в ЦВСИГ, где он должен находиться в настоящее время.

По словам Х.Нурматова, он не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналистской работы подвергался преследованиям на родине, в том числе пыткам.

В то же время журналист заявил, что "не хочет получать убежище и легализовываться в России" и что намерен уехать в Германию, для чего у него имеются все необходимые документы.

В ноябре прошлого года Басманный суд признал Х.Нурматова виновным в незаконном осуществлении трудовой деятельности и снова постановил выдворить его из России, при этом приостановив исполнение решения на тех же основаниях, что и Мосгорсуд. За разъяснением этого постановления служба судебных приставов в рамках исполнительного производства обратилась в суд первой инстанции, то есть в Басманный суд.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, ЖУРНАЛИСТ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]