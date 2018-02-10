Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт Внуково, сообщает AZAL.
«Техническая неисправность рейса AZAL J2-808 Москва-Баку была обнаружена после вылета, в связи с чем, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Внуково», - говорится в сообщении.
В сообщении авиакомпании отмечается, что пассажиры рейса будут отправлены в Баку рейсом J2-809 в субботу, который будет выполнен более вместительным воздушным судном.
«Запланированное время вылета 16:30 по бакинскому времени, прибытие во Внуково 18:40 по местному времени. В случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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