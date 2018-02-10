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Происшествия 10.02.2018 15:53

Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково после вылета из-за технической неполадки – авиакомпания

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт Внуково, сообщает AZAL.

«Техническая неисправность рейса AZAL J2-808 Москва-Баку была обнаружена после вылета, в связи с чем, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Внуково», - говорится в сообщении.

В сообщении авиакомпании отмечается, что пассажиры рейса будут отправлены в Баку рейсом J2-809 в субботу, который будет выполнен более вместительным воздушным судном.

«Запланированное время вылета 16:30 по бакинскому времени, прибытие во Внуково 18:40 по местному времени. В случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]