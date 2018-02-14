Мониторинговый комитет ОПЕК+ в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР

Мониторинговый комитет по выполнению сделки об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР, заявил журналистам по итогам заседания саудовско-российской рабочей группы министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"В апреле на встрече мы подумаем как оценивать запасы в странах ОЭСР, они менее достоверные. Мы смотрим на показатели за пять лет, надо подумать, какие это пять лет. В апреле и в июне мы обсудим результаты этой работы", - сказал он.