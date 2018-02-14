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ТЭК 14.02.2018 17:42

Мониторинговый комитет ОПЕК+ в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР

Мониторинговый комитет по выполнению сделки об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК в апреле оценит уровень запасов нефти стран ОЭСР, заявил журналистам по итогам заседания саудовско-российской рабочей группы министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"В апреле на встрече мы подумаем как оценивать запасы в странах ОЭСР, они менее достоверные. Мы смотрим на показатели за пять лет, надо подумать, какие это пять лет. В апреле и в июне мы обсудим результаты этой работы", - сказал он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]