Глава Пентагона обсудил в Мюнхене с премьером Грузии интеграцию республики в НАТО

Вашингтон продолжит оказывать помощь Грузии в повышении обороноспособности и процессе евроатлантической интеграции, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в Мюнхене на встрече с премьер-министром республики Георгием Квирикашвили.

"На встрече обсуждался и вопрос интеграции Грузии в НАТО. Было отмечено, что США твердо поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Министр обороны Мэттис подчеркнул важный вклад Грузии и ее вооруженных сил в обеспечении региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

"Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил министра обороны Мэттиса за поддержку и отметил, что при поддержке новой администрации США прошлый год был особенно успешным в двусторонних отношениях", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, стороны также обсудили вопросы безопасности в регионе, а также "агрессивные действия России в оккупированных регионах Грузии".