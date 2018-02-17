Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1335 RUR   0.0302 GBR   2.4037 TRY   0.4521

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.34 Brent   64.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19 Фев 20 Фев

Регион 17.02.2018 15:00

Глава Пентагона обсудил в Мюнхене с премьером Грузии интеграцию республики в НАТО

Вашингтон продолжит оказывать помощь Грузии в повышении обороноспособности и процессе евроатлантической интеграции, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в Мюнхене на встрече с премьер-министром республики Георгием Квирикашвили.

"На встрече обсуждался и вопрос интеграции Грузии в НАТО. Было отмечено, что США твердо поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Министр обороны Мэттис подчеркнул важный вклад Грузии и ее вооруженных сил в обеспечении региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

"Премьер-министр Квирикашвили поблагодарил министра обороны Мэттиса за поддержку и отметил, что при поддержке новой администрации США прошлый год был особенно успешным в двусторонних отношениях", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, стороны также обсудили вопросы безопасности в регионе, а также "агрессивные действия России в оккупированных регионах Грузии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, НАТО, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Грузия и США рассматривают вопрос задействования флота в ежегодных военных учениях Agile Spirit Правовой процесс в отношении Саакашвили должен строго соблюдаться - посол США в Тбилиси США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили - посол Госдеп США не возражает против поставки Грузии ПТРК "Джавелин" на $75 млн - СМИ Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса Грузия и США планируют увеличить масштабы совместных военных учений с участием стран НАТО и партнеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]