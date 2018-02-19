Президент Армении считает важным тесное сотрудничество со спецслужбами России

Президент Армении Серж Саргсян в понедельник встретился с находящимся с рабочим визитом в республике директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщила пресс-служба президента Армении.

С.Саргсян заявил о важности тесного сотрудничества спецслужб двух союзнических государств, отметив, что "в быстро меняющемся современном мире существуют как новые возможности, так и новые вызовы, и в обоих случаях необходимы обмен информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие, что позволит быстрее и эффективнее противодействовать угрозам", говорится в сообщении.

Президент Армении также отметил, что армяно-российские союзнические отношения динамично развиваются и выделяются активным сотрудничеством во всех сферах.

В свою очередь С.Нарышкин заверил, что сотрудничество со Службой национальной безопасности Армении находится на достойном уровне, а также представил дальнейшие программы сотрудничества.