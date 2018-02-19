Зариф: встреча на уровне глав МИД РФ, Ирана и Турции пройдет в Астане через две недели и подготовит почву для саммита в Стамбуле

Встреча глав МИД России, Ирана и Турции пройдет через две недели в Астане, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Вы знаете, через две недели в Астане три страны-гаранта проведут встречу на уровне министров иностранных дел с тем, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии и подготовить почву для проведения саммита в Стамбуле", - сказал Д.Зариф журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на встрече президентов будет затронут вопрос политического урегулирования в Сирии.