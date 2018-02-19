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Регион 19.02.2018 18:28

Зариф: встреча на уровне глав МИД РФ, Ирана и Турции пройдет в Астане через две недели и подготовит почву для саммита в Стамбуле

Встреча глав МИД России, Ирана и Турции пройдет через две недели в Астане, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Вы знаете, через две недели в Астане три страны-гаранта проведут встречу на уровне министров иностранных дел с тем, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии и подготовить почву для проведения саммита в Стамбуле", - сказал Д.Зариф журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на встрече президентов будет затронут вопрос политического урегулирования в Сирии.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]