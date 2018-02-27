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ТЭК 27.02.2018 09:30

Нефть слабо дешевеет, цена Brent опустилась до $67,39 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии на новостях из Ливии.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник опустилась на $0,11 (0,16%) - до $67,39 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,19 (0,28%) - до $67,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,13 (0,2%) - до $63,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,36 (0,57%) - до $63,91 за баррель.

Как сообщалось, Ливия сократила поставки нефти с терминала Меллита, поскольку добыча на месторождении El-Feel была приостановлена впервые за два месяца из-за акций протеста. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

"Учитывая сохранение сложной политической ситуации в Ливии, объемы добычи нефти в этой стране могут остаться волатильными", - цитирует MarketWatch аналитика по сырьевым рынкам HSH Nordbank AG Яна Эйдельмана.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду.

Данные за предыдущую неделю неожиданно указали на сокращение запасов нефти в стране на 1,6 млн баррелей.

"Еженедельные данные о запасах нефти в США, которые выйдут в среду, вероятно, окажут поддержку рынку, поскольку крупного увеличения запасов, характерного для февраля, мы так и не увидели в связи с сокращением чистого импорта", - говорит директор подразделения сырьевых рынков ClipperData Мэтт Смит.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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