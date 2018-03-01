Баку и Вена создают рабгруппу для расширения связей в сферах транспорта и ИКТ

Азербайджан и Австрия создадут рабочую группу по вопросам транспорта и информационных технологий (ИКТ) для расширения двустороннего сотрудничества.

"Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде провел в Вене встречу со своим австрийским коллегой Норбертом Хофером. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке для подписания Меморандума намерений между двумя ведомства. Кроме этого, стороны одобрили создание рабочей группы по вопросам транспорта и ИКТ для расширения двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении Минтранса, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Хофер на встрече также предложил активизировать контакты между государственными и частными структурами двух стран по проектам в сферах транспорта и ИКТ.

"Р.Гулузаде также выразил удовлетворение решением о ликвидации роумингового соглашения между болгарским мобильным оператором "M-Tel" ("дочка" "Austria Telekom") и незаконно действующей на оккупированных территориях Азербайджана компании Karabakh Telecom", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов