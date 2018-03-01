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Транспорт и связь 01.03.2018 19:01

Баку и Вена создают рабгруппу для расширения связей в сферах транспорта и ИКТ

Азербайджан и Австрия создадут рабочую группу по вопросам транспорта и информационных технологий (ИКТ) для расширения двустороннего сотрудничества.

"Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде провел в Вене встречу со своим австрийским коллегой Норбертом Хофером. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке для подписания Меморандума намерений между двумя ведомства. Кроме этого, стороны одобрили создание рабочей группы по вопросам транспорта и ИКТ для расширения двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении Минтранса, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Хофер на встрече также предложил активизировать контакты между государственными и частными структурами двух стран по проектам в сферах транспорта и ИКТ.

"Р.Гулузаде также выразил удовлетворение решением о ликвидации роумингового соглашения между болгарским мобильным оператором "M-Tel" ("дочка" "Austria Telekom") и незаконно действующей на оккупированных территориях Азербайджана компании Karabakh Telecom", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРИЯ, ИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]