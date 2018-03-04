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СНГ 04.03.2018 22:14

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались почти 500 тысяч украинцев - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко скептически относится к прогнозам о приостановке безвизового режима со странами Европейского Союза, и отмечает, что им уже воспользовались до полумиллиона граждан Украины.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]