Иран и РФ практически договорились об условиях разработки трех нефтяных месторождений - глава иранского Минфина

Иран и Россия практически договорились о разработке трех нефтяных месторождений в Иране, сообщил журналистам министр экономики и финансов Ирана Масуд Карабасиан.
"Мы надеемся, что по этим трем месторождениям, по которым мы уже определили способ разработки, временной график и объем инвестиций, договоренности закончатся контрактом",- сказал М.Карабасиан.
По его словам, речь идет об участках Абан, Западный Пейдар и Яран.
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