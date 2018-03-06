Иран и РФ практически договорились об условиях разработки трех нефтяных месторождений - глава иранского Минфина

Иран и Россия практически договорились о разработке трех нефтяных месторождений в Иране, сообщил журналистам министр экономики и финансов Ирана Масуд Карабасиан.

"Мы надеемся, что по этим трем месторождениям, по которым мы уже определили способ разработки, временной график и объем инвестиций, договоренности закончатся контрактом",- сказал М.Карабасиан.

По его словам, речь идет об участках Абан, Западный Пейдар и Яран.