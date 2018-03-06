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ТЭК 06.03.2018 18:50

Иран и РФ практически договорились об условиях разработки трех нефтяных месторождений - глава иранского Минфина

Иран и Россия практически договорились о разработке трех нефтяных месторождений в Иране, сообщил журналистам министр экономики и финансов Ирана Масуд Карабасиан.

"Мы надеемся, что по этим трем месторождениям, по которым мы уже определили способ разработки, временной график и объем инвестиций, договоренности закончатся контрактом",- сказал М.Карабасиан.

По его словам, речь идет об участках Абан, Западный Пейдар и Яран.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]