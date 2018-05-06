Рухани грозит США беспрецедентными последствиями в случае выхода из сделки по атому

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье предупредил, что США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенного "шестеркой" международных посредников с Тегераном.
"Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории", - сказал он выступления, показанного иранским телевидением.
Президент Ирана добавил, что Тегеран не намерен обсуждать с кем бы то ни было свое "оборонительное вооружение".
По его словам, тот факт, что страна согласилась в 2013 году на серьезные переговоры по ядерной программе, доказывает, что Иран - "мирная нация" и что международные санкции в связи с атомными разработками были ошибкой.
Ожидается, что до 12 мая президент США Дональд Трамп должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В последние месяцы он неоднократно критиковал это соглашение. В частности, Д.Трамп недоволен тем, что соглашение не охватывает тему проводимых Ираном испытаний баллистических ракет.
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