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СНГ 07.05.2018 19:30

Руководство Украины ведет страну не туда, считают 75% опрошенных украинцев

Движение Украины к вступлению в Европейский Союз поддерживают 46% опрошенных украинцев, и только 9% поддерживают интеграцию страны в Таможенный союз, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного 5-19 апреля 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Треть (32%) респондентов считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

Вступление в НАТО поддерживают 40% опрошенных украинцев, не поддерживают - 38%.

По результатам социологического исследования, три четверти (75%) респондентов считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении, тогда как 10% имеют противоположное мнение.

В рамках проведенного исследования методом личного интервью было опрошено 2004 респондента старше 18 лет, которые проживают в 110 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность составляет 1,4-3,3% в зависимости от величины показателей.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЧЛЕНСТВО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]