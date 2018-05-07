Руководство Украины ведет страну не туда, считают 75% опрошенных украинцев

Движение Украины к вступлению в Европейский Союз поддерживают 46% опрошенных украинцев, и только 9% поддерживают интеграцию страны в Таможенный союз, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного 5-19 апреля 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Треть (32%) респондентов считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

Вступление в НАТО поддерживают 40% опрошенных украинцев, не поддерживают - 38%.

По результатам социологического исследования, три четверти (75%) респондентов считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении, тогда как 10% имеют противоположное мнение.

В рамках проведенного исследования методом личного интервью было опрошено 2004 респондента старше 18 лет, которые проживают в 110 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность составляет 1,4-3,3% в зависимости от величины показателей.