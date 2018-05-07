Президент Армении назвал переломным этапом для всей страны выборы главы правительства 8 мая

Выборы нового главы правительства Армении, которые пройдут во вторник в парламенте страны, являются важнейшим этапом для будущего республики, заявил в понедельник президент Армении Армен Саркисян.
"Завтра состоится второй тур выборов премьер-министра. Это переломный и ответственный этап для будущего Армении. Мы все должны с этим осознанием оценить ситуацию и сделать наши шаги", - говорится в распространенном в понедельник заявлении президента республики.
"Если мы хотим выйти из этой ситуации в выигрыше, а мы обязаны, то должны бережно проложить русло для огромной энергии, которую за эти дни скопило наше общество, а также обязаны сохранить авторитет перед международным сообществом, который приобрела Армения, благодаря всенародному движению", - отметил А.Саркисян.
Он заявил, что ожидает от парламентских сил дальновидности и мудрости при принятии решений.
"Уверен, что все вопросы можно решить в духе национального согласия. Этого ожидает наш народ от политиков. Уверен, что при решении, исходящем из интересов общества, в Армении будет создана атмосфера доверия", - подчеркнул президент Армении.
Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна.
С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.
Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового главы правительства. При этом позднее оппозиционер поставил ультиматум, что стать премьером должен именно он.
1 мая Национальное Собрание не смогло выбрать главу правительства, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. В итоге, за кандидатуру Н.Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов, против - 56.
После этого на митинге 1 мая Н.Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить тотальную забастовку и заблокировать все дороги. На протяжении целого дня все автодороги в Ереване были заблокированы, были закрыты ведущие к границам республики автотрассы, дорога в аэропорт, демонстранты заблокировали также работу железной дороги.
После возобновления протестов глава фракции "республиканцев" Ваграм Багдасарян заявил, что она поддержит на выборах премьера Армении 8 мая кандидата, которого выдвинут не менее трети депутатов.
В результате в секретариат Национального собрания Армении был представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Н.Пашиняна на пост премьера.
Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.
В парламенте Армении представлены четыре политические силы. Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. Оппозиционная фракция "Елк", которой руководит Н.Пашинян, представлена девятью депутатами. Оппозиционная фракция "Царукян" - 31 депутат, фракция "Дашнакцутюн", которая покинула коалицию с правящей партией, - семь депутатов.
7 мая В.Багдасарян заявил, что фракция Республиканской партии после выборов нового премьер-министра страны готова стать оппозицией.
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes
Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель
Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку
В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств
В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
Общайтесь БОЛЬШЕ с новыми тарифами CIN от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»