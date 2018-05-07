Президент Армении назвал переломным этапом для всей страны выборы главы правительства 8 мая

Выборы нового главы правительства Армении, которые пройдут во вторник в парламенте страны, являются важнейшим этапом для будущего республики, заявил в понедельник президент Армении Армен Саркисян.

"Завтра состоится второй тур выборов премьер-министра. Это переломный и ответственный этап для будущего Армении. Мы все должны с этим осознанием оценить ситуацию и сделать наши шаги", - говорится в распространенном в понедельник заявлении президента республики.

"Если мы хотим выйти из этой ситуации в выигрыше, а мы обязаны, то должны бережно проложить русло для огромной энергии, которую за эти дни скопило наше общество, а также обязаны сохранить авторитет перед международным сообществом, который приобрела Армения, благодаря всенародному движению", - отметил А.Саркисян.

Он заявил, что ожидает от парламентских сил дальновидности и мудрости при принятии решений.

"Уверен, что все вопросы можно решить в духе национального согласия. Этого ожидает наш народ от политиков. Уверен, что при решении, исходящем из интересов общества, в Армении будет создана атмосфера доверия", - подчеркнул президент Армении.

Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового главы правительства. При этом позднее оппозиционер поставил ультиматум, что стать премьером должен именно он.

1 мая Национальное Собрание не смогло выбрать главу правительства, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. В итоге, за кандидатуру Н.Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов, против - 56.

После этого на митинге 1 мая Н.Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить тотальную забастовку и заблокировать все дороги. На протяжении целого дня все автодороги в Ереване были заблокированы, были закрыты ведущие к границам республики автотрассы, дорога в аэропорт, демонстранты заблокировали также работу железной дороги.

После возобновления протестов глава фракции "республиканцев" Ваграм Багдасарян заявил, что она поддержит на выборах премьера Армении 8 мая кандидата, которого выдвинут не менее трети депутатов.

В результате в секретариат Национального собрания Армении был представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Н.Пашиняна на пост премьера.

Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.

В парламенте Армении представлены четыре политические силы. Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. Оппозиционная фракция "Елк", которой руководит Н.Пашинян, представлена девятью депутатами. Оппозиционная фракция "Царукян" - 31 депутат, фракция "Дашнакцутюн", которая покинула коалицию с правящей партией, - семь депутатов.

7 мая В.Багдасарян заявил, что фракция Республиканской партии после выборов нового премьер-министра страны готова стать оппозицией.